Caldo, a Treviglio e Pontida massime da record: 37.7°C. E nel Serio è morìa di pesci

«I termometri a led luminosi che vediamo sparsi per la provincia segnalano temperature che non sono rappresentative della reale temperatura dell’aria – spiega Andrea Colombo, meteorologo di 3B Meteo -. Risentono della posizione. Spesso hanno un’esposizione diretta al sole. Facciamo affidamento sui dati delle stazioni online della rete del Centro meteo lombardo, che rispondono a criteri fissati a livello mondiale per la rilevazione della temperatura, sia in termini di strumentazione che di posizione››. In provincia ce ne sono 62, a coprire l’intero territorio. E basta scorrere i dati di ieri per rendersi conto che tutta la Bergamasca scotta. Perché se la massima di 37.7 si è registrata a Treviglio verso le 16 e a Pontida alle 17.20, le temperature sono alte ovunque, anche in montagna, con le valli che fanno registrare una temperatura media di 30 gradi.