Camion si ribalta all’uscita del casello di Dalmine: i Vigili del fuoco in azione

I Vigili del Fuoco di Dalmine e i volontari di Madone sono intervenuti per un incidente stradale all’uscita del casello di Dalmine intorno alle 14 di lunedì 20 giugno. L’autista del camion, dopo aver perso il controllo del mezzo, si è ribaltato. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza e i Carabinieri di Bergamo per i rilievi. I Vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, hanno bonificato l’area coinvolta.