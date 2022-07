Cerca di evitare due mezzi e cade dalla bici. In ospedale donna di 76 anni, è grave

Brutta caduta dalla bici per una donna di 76 anni di Romano di Lombardia nella mattinata di mercoledì 27 luglio. Erano quasi le 9 quando la donna, che stava percorrendo via Duca d’Aosta, ha dovuto evitare un furgoncino che aveva parcheggiato sul marciapiede per fare una consegna, ma proprio mentre lo scartava nello stesso senso stava arrivando un’auto. La donna stretta tra i due mezzi ha perso l’equilibrio ed è finita a terra.