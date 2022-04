Chiude il Centro vaccinale di Spirano, le attività si spostano ad Antegnate

Cambia sede ed orario il Centro vaccinale anti Covid e hotspot per l’assistenza sanitaria dei profughi provenienti dall’Ucraina: sabato 30 aprile sarà, infatti, l’ultimo giorno di attività del PalaSpirà. Da lunedì 2 maggio le attività si trasferiranno ad Antegnate nella Sala Polivalente in via Donizetti 23C.

Gli orari

- Vaccinazioni anti-covid (4° dose): dal Lunedì al Sabato, orario 8.00 – 16.00, su prenotazione.

- Hotspot profughi Ucraina: lunedì, mercoledì e venerdì, orario 10.00 – 16.00, accesso diretto senza prenotazione.

Per le quarte dosi è indispensabile la prenotazione (modalità prenotazione https://www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/); rimane, invece, l’accesso diretto per i profughi ucraini.

Nessuna modifica, invece, per l’attività del Drive through di Caravaggio in via Grippa che proseguirà l’esecuzione dei tamponi, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 11.00-