Continuità assistenziale diurna, giovedì riparte il servizio a Treviglio

Giovedì 16 giugno riapre la Continuità assistenziale diurna (Cad) di Treviglio, così come previsto dal cronoprogramma coordinato da Ats Bergamo. Lo conferma la stessa Ats in una nota. Ecco gli orari comunicati per i primi due giorni: giovedì 16 giugno dalle 9 alle 18, venerdì 17 giugno dalle 15 alle 18. Ats Bergamo «sta predisponendo le agende dei turni per il mese di giugno 2022, che saranno rese note entro la fine di questa settimana». I medici in quiescenza contrattualizzati «sono stati posti in condizione di svolgere l’attività presso la Cad – conclude la nota – tramite la profilazione per l’utilizzo della Carta SISS, grazie alla preziosa collaborazione dell’Asst Bergamo Ovest».