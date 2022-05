Dalmine, scovato un grosso quantitativo di canapa indiana in un cascinale grazie al cane Jessie

Il cane Jessie ha iniziato ad abbaiare senza sosta e ha messo in allarme gli agenti della Polizia locale di Dalmine impegnati in servizi di consegna di atti giudiziari per conto della Procura della Repubblica. L’animale ha così permesso di scovare un grosso quantitativo di canapa indiana per uso stupefacente in una cascina nella zona agricola del paese.