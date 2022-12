Il piccolo Leo ha perso il suo orsetto «Otto» a Treviglio: appello per ritrovarlo

«Buongiorno, sono Leonardo e ho due anni e mezzo: il giorno 29 dicembre di mattina, a Treviglio, in via Beato Angelico ho perso il mio orsetto “Otto” . Vi ho mandato le sue foto. Per favore aiutatemi a trovarlo, perché io senza il mio orsetto sto troppo male... ho anche detto alla mia mamma di chiamare un poliziotto che me lo trova e non riesco più a dormire, se non fosse così importante per me non vi scriverei».