Investito in bicicletta a Mornico: 20enne in ospedale con l’elisoccorso

Il ciclista, di origini indiane e residente a Martinengo, stava guidando la sua bici elettrica per andare al lavoro quando è stato colpito da una vettura che da Martinengo era diretta a Palosco: il 20enne avrebbe svoltato in una via laterale - via Santa Valeria - e l’automobilista, un 30enne sempre di Martinengo, lo ha urtato.