Lavori al ponte sull’Adda, lunghe code - Foto

Le code causate dal cantiere

Ci vuole almeno mezz’ora per passare dalla sponda bergamasca di Canonica a quella milanese di Vaprio e viceversa. E, per capire che non si tratta di una esagerazione, basta guardare le lunghe colonne di mezzi che, in attesa del verde, si formano lungo via Bergamo (provinciale 525). Questa situazione non sarà momentanea: come da cronoprogramma i lavori in questione termineranno per la fine di settembre.