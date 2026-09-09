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Cronaca / Pianura Mercoledì 09 Settembre 2026

Lite in strada ad Arcene, spunta coltello. Un ferito, l’aggressore in fuga in centro

L’EPISODIO. Attimi concitati martedì 8 settembre attorno a mezzogiorno. In ospedale un uomo di 45 anni: le sue condizioni non sono gravi.

Lettura 1 min.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
Lite in strada ad Arcene, spunta coltello. Un ferito, l’aggressore in fuga in centro

Attimi concitati poco prima di mezzogiorno di martedì 8 settembre nel centro di Arcene: una violenta discussione tra due uomini è sfociata in una rissa verbale che si è trasformata rapidamente in una aggressione fisica. È anche spuntato un coltello, con il quale uno dei due uomini è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave. Tutto è iniziato – stando a quanto hanno ricostruito i carabinieri – nelle vicinanze di una macelleria islamica del centro, dove i due contendenti hanno iniziato a discutere in maniera sempre più animata.

I soccorsi

Alla fine è spuntato un coltello e uno dei due – un albanese di 43 anni – è rimasto ferito. Nella concitazione i due si sono spostati verso la piazza della chiesa e poi verso via Umberto I, lasciandosi indietro scie di sangue poi notate da alcuni residenti. Una ventina di minuti prima di mezzogiorno è stato richiesto l’intervento dei mezzi del 118 in corso Europa, ovvero lungo il tratto dell’ex statale 42 che attraversa l’abitato.

Lì è intervenuto il personale sanitario del 118, giunto con un’ambulanza e un’automedica. Il ferito è stato soccorso e accompagnato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per essere sottoposto alle cure del caso: è comunque sempre rimasto cosciente e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Nel frattempo nel cuore di Arcene sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Treviglio per ricostruire l’accaduto: l’aggressore è stato cercato in tutta la zona. Già la scorsa settimana un altro accoltellamento si era verificato alla stazione centrale di Treviglio, in questo caso un marocchino di 35 anni era rimasto ferito in modo grave e un albanese di 22 anni era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

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Giustizia, Criminalità