Lite in strada ad Arcene, spunta coltello. Un ferito, l’aggressore in fuga in centro

Attimi concitati poco prima di mezzogiorno di martedì 8 settembre nel centro di Arcene: una violenta discussione tra due uomini è sfociata in una rissa verbale che si è trasformata rapidamente in una aggressione fisica. È anche spuntato un coltello, con il quale uno dei due uomini è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave. Tutto è iniziato – stando a quanto hanno ricostruito i carabinieri – nelle vicinanze di una macelleria islamica del centro, dove i due contendenti hanno iniziato a discutere in maniera sempre più animata.

I soccorsi

Alla fine è spuntato un coltello e uno dei due – un albanese di 43 anni – è rimasto ferito. Nella concitazione i due si sono spostati verso la piazza della chiesa e poi verso via Umberto I, lasciandosi indietro scie di sangue poi notate da alcuni residenti. Una ventina di minuti prima di mezzogiorno è stato richiesto l’intervento dei mezzi del 118 in corso Europa, ovvero lungo il tratto dell’ex statale 42 che attraversa l’abitato.

Lì è intervenuto il personale sanitario del 118, giunto con un’ambulanza e un’automedica. Il ferito è stato soccorso e accompagnato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per essere sottoposto alle cure del caso: è comunque sempre rimasto cosciente e le sue condizioni non destano preoccupazione.