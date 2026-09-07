Accoltellamento a Treviglio, 22enne arrestato per tentato omicidio
LA RICOSTRUZIONE. La vittima, nelle ore precedenti, avrebbe minacciato con un coltello l’aggressore. I carabinieri lo hanno rintracciato la sera stessa.Lettura meno di un minuto.
Treviglio
È stato arrestato dai carabinieri il 22enne che alla stazione di Treviglio, nella serata di giovedì 3 settembre, avrebbe accoltellato alla schiena e all’avambraccio un 35enne di origine marocchina: è accusato di tentato omicidio ed è stato denunciato per porto di armi e strumenti da punta e taglio.
La ricostruzione dei carabinieri
Il giovane, italiano di origine albanese, è stato rintracciato dai carabinieri la sera stessa, ancora in possesso dell’arma del delitto. Secondo gli accertamenti dei militari, all’origine della lite ci sarebbe una donna contesa. Nelle ore precedenti l’aggressione, a vittima aveva minacciato con un grosso coltello il 22enne, poi i due si sono nuovamente affrontati poco dopo in un parcheggio e il 35enne ha avuto la peggio.
Le indagini dei carabinieri hanno consentito di delineare un quadro probatorio tale da far scattare l’arresto per tentato omicidio nei confronti del giovane, già gravato da precedenti specifici. La vittima si trova ancora ricoverata in ospedale, in condizioni stabili.
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