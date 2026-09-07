Accoltellamento a Treviglio, 22enne arrestato per tentato omicidio

È stato arrestato dai carabinieri il 22enne che alla stazione di Treviglio, nella serata di giovedì 3 settembre, avrebbe accoltellato alla schiena e all’avambraccio un 35enne di origine marocchina: è accusato di tentato omicidio ed è stato denunciato per porto di armi e strumenti da punta e taglio.