Mal di schiena? Può essere un problema reumatologico. Visite gratuite a Treviglio

Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere coinvolge le Reumatologie degli ospedali con i Bollini rosa, tra questi anche l’Ospedale di Treviglio-Caravaggio dell’Asst Bergamo Ovest diretta da Paolo Luigi Colombelli, per offrire alla popolazione visite gratuite ed informazioni il prossimo 25 Maggio, con un focus ben preciso: il «mal di schiena», un sintomo tanto diffuso e noto da essere spesso sottovalutato e non correttamente diagnosticato.

«Il mal di schiena può avere origini diverse – spiega Paolo Luigi Colombelli, direttore dell’Uoc Medicina 1° e specialista reumatologo -. Può, infatti, essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita una tempestiva valutazione specialistica reumatologica per un adeguato inquadramento diagnostico ed eventuali trattamenti. I sintomi, i campanelli d’allarme, più evidenti sono: la presenza di dolori lombosacrali per oltre 3 mesi, soprattutto notturni, presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il movimento. È questa tipologia di “mal di schiena” che va indirizzata al Reumatologo per una diagnosi precoce, cruciale per impedire l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante».