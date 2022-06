Schianto sulla Brebemi, Vigili del fuoco impegnati per estrarre il ferito dall’auto: grave 39enne

Un uomo di 39 anni è rimasto incastrato nella sua auto dopo l’impatto con un furgone nella mattinata di lunedì 20 giugno sulla Brebemi . L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 nel tratto tra Caravaggio e Treviglio. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’auto medica e l’Elisoccorso in volo da Brescia oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio. Prezioso il loro apporto per estrarre l’autista dalla macchina e affidarlo alle cure mediche .

La Polizia stradale si è occupata di regolare il traffico. L’uomo è stato affidato ai soccorritori del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale Poliambulanza di Brescia. Non sarebbe in pericolo di vita.