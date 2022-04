Sfilata d’auto d’epoca e tour dei castelli per la ripartenza degli Amici 500 Bg Pianura

Una sessantina tra 500 d’epoca e altre auto storiche, provenienti da tutta la provincia ma anche da altre zone della Lombardia (in particolare dal milanese e dal cremonese) hanno preso parte, domenica 3 aprile a Cologno al Serio e a Romano di Lombardia, al raduno di Fiat 500 e di auto d’epoca «Castelli Aperti Tour in 500». Un ritorno col botto, dopo tre anni di stop forzato per la manifestazione organizzata dal gruppo «Amici 500 Bg Pianura» guidato da Paolo Campana, in sinergia con la Pro loco di Cologno e con la collaborazione delle Amministrazioni comunali di Cologno e Romano.