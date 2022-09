Si ribalta con l’auto a Martinengo: morto nella notte un giovane di 35 anni

Ha perso il controllo della propria auto e la vettura si è ribaltata su se stessa: è morto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 settembre un giovane di 35 anni in via Trento a Martinengo. Le prime richieste di aiuto ai soccorsi sono arrivate poco prima di mezzanotte di sabato: intorno alle 23.50 un’auto medica, un’ambulanza e la pattuglia della Polizia stradale di Treviglio sono giunte sul posto ma per il giovane, residente a Martinengo, non c’è stato nulla da fare.