Si sgancia rimorchio con auto da rally e causa frontale: un ferito grave

La polizia stradale di Treviglio si è occupata dei rilievi per ricostruire i dettagli dell’intricato incidente: pare comunque certo che all’origine del sinistro ci sia stato l’improvviso distacco del rimorchio di un carro attrezzi, che stava viaggiando verso Bergamo di ritorno dal 28° rally «Prealpi Orobiche» che si è concluso ieri pomeriggio proprio ad Albino. Sul carro attrezzi era caricata un’auto da rally, mentre la seconda era per l’appunto trasportata sul carrello-rimorchio. Resta da capire il motivo, ma quel che è certo è che, all’improvviso, il carrello si è staccato e, fuori controllo, ha invaso la corsia opposta di marcia, quella verso Clusone, centrando frontalmente la Ford Fiesta del trentacinquenne.

Quest’ultima auto è stata poi tamponata da una Fiat 500 condotta da una ragazza di 25 anni, a sua volta tamponata da una Volkswagen Touran guidata da un cinquantenne. L’uomo al volante della Fiesta è il ferito più grave : è stato soccorso e intubato sul posto dal personale del 118, che lo ha trasferito in ospedale in prognosi riservata.

Il 118 ha inviato in galleria ad Albino due automediche e tre ambulanze: con le altre due sono stati portati in ospedale gli altri automobilisti feriti, la venticinquenne ad Alzano Lombardo in codice verde e il cinquantenne alle Gavazzeni di Bergamo in codice giallo. Illeso invece il conducente del carro attrezzi: rischia ora una sanzione amministrativa, che sarà formalizzata quando verrà chiarita la causa del distacco del suo rimorchio. Distacco che, sul posto, non ha saputo spiegare e che ha stupito anche lui stesso. L’auto da rally, una Peugeot, è rimasta danneggiata.