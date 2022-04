Tangenziale di Verdello, dalla Regione tre milioni di euro per il secondo lotto

Regione Lombardia stanzia tre milioni di euro per realizzare il secondo lotto della Tangenziale di Verdello. L’opera da 3,4 milioni è co-finanziata da Provincia di Bergamo e Comune di Verdello con una quota di 200 mila euro ciascuno. Lo stabilisce la delibera approvata nella giornata di lunedì 11 aprile dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Nel provvedimento approvato, si definisce lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Cal, Provincia di Bergamo e Comune di Verdello per la progettazione e realizzazione del secondo lotto della Tangenziale di Verdello. «Come Regione - commenta l’assessore Terzi - abbiamo mantenuto la promessa col territorio, stanziando questi ulteriori 3 milioni di euro che coprono gran parte dei costi per il secondo lotto della Tangenziale di Verdello. Uno sforzo considerevole, che si somma a quando già messo in campo per il primo lotto, i cui lavori sono partiti lo scorso novembre».