«Tra Borghi e Castelli», a Malpaga torna la pedalata vintage

Non c’è classifica, non c’è cronometro, c’è solo tanta voglia di divertirsi, di stare insieme, di spolverare, aggiustare e far tornare in strada le bici del tempo che fu. E naturalmente, godersi il suggestivo territorio bergamasco con diverse tappe studiate ad hoc per assaporare i sapori della cucina locale. Questo è il biglietto da visita della settima edizione della «Tra Borghi e Castelli», manifestazione ciclostorica che si svolgerà a Cavernago Malpaga nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 giugno 2022 (qui il programma), presentata giovedì 19 maggio a Palazzo Pirelli.

«È un grande piacere ospitare la presentazione di questa bellissima iniziativa qui a Palazzo Pirelli. La “casa di tutti i lombardi“ è sempre a disposizione di chi, sul territorio, si distingue per la capacità di ideare e promuovere manifestazioni che abbiano una grande valenza culturale, storica e sportiva, e questo è sicuramente il caso della «Tra Borghi e Castelli» organizzata dalla Grest Barbera. A loro vanno i saluti e i complimenti miei e di tutto il Consiglio regionale, per aver saputo dare un contributo così originale e concreto al ritorno alla normalità dopo l’emergenza pandemica». Così il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Giovanni Malanchini ha salutato la manifestazione che coinvolge 24 comuni e 6 frazioni, toccando borghi e castelli che hanno fatto la storia del territorio orobico.

Quattro percorsi

Quattro gli itinerari fra i quali si può scegliere:

Percorso «Family»: di circa 15 Km adatto alle famiglie e bambini;

Percorso «Corto»: 46 Km libero a tutti con qualsiasi bicicletta. Partenza dal castello di Malpaga (celebre dimora dell’altrettanto famoso Bartolomeo Colleoni, capitano di ventura del XV secolo) verso sud per scoprire i castelli della pianura bergamasca. Per recuperare le energie, tappa all’ormai celebre ristoro di Spirano con polenta salsiccia e fagioli.

Percorso «Medio»: 75 Km per chi ama il vintage, da percorrere con bici d’epoca e abbigliamento consono al mezzo utilizzato. La pedalata amplia gli orizzonti verso la pianura, per poi andare solo a scorgere le prime colline della val Cavallina. Anche in questo caso il corposo ristoro di Spirano e il pasta party finale non faranno mancare le forze a fine giornata.

Percorso «Lungo»: 118 Km per chi ha gamba, bici e abbigliamento vintage obbligatori. Il percorso è tutto nuovo, il chilometraggio importante è condito dalla salita al Colle dei Pasta seguendo un versante poco conosciuto, ma sicuramente caratteristico. Tre i corposi ristori che vi aiuteranno a portare a termine la giornata, sicuramente faticosa, ma che regalerà grandissime emozioni.

Bici e abbigliamento vintage obbligatori