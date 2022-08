Treviglio, vittoria nella prima amichevole: superato Torino 77-72 al PalaFacchetti

Primi applausi dei tifosi Mascio alla squadra impegnata all’esordio stagionale nell’amichevole con la pari categoria Torino, sabato 27 agosto, al PalaFacchetti. È stato il quintetto di casa ad avere la meglio per 77-72. Come indica il punteggio finale il film della sfida ha visto sul parquet gareggiare gomito-gomito le contendenti: 19-16 (decimo minuto), 18-20 (al ventesimo), 15-17(mezz’ora) e 25-19 (quarantesimo).

Mascio con una settimana di allenamenti sulle gambe ha evidenziato una condizione atletica adeguata ai pochi giorni di preparazione. Medesima cosa anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici di una formazione addirittura rivoluzionata nel recente mercato estivo. Tuttavia certificabili le qualità individuali, a conferma che la dirigenza ha pescato le pedine ideali per puntare ai dichiarati ambiziosi obiettivi.

Al pronti via coach Michele Carrea ha schierato Giuri, gli statunitensi Clark e Taylor, Marini e Liberati, con primo canestro della partita siglato da Clark con tiro dalla grande distanza. Sugli spalti della struttura sportiva trevigliese ben cinquecento supporter anche per loro si è trattato del fisiologico rodaggio in vista dell’impegnativa stagione (la serie A2 inizierà il 2 ottobre). Prossima amichevole in programma, ancora al PalaFacchetti, l’uno settembre con i cugini di Bergamo al loro secondo torneo consecutivo di serie B.