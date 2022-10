Urgnano, infarto mentre lavora in magazzino: muore 56enne

Un uomo di 56 anni è morto venerdì mattina in un’azienda di Urgnano in seguito a un malore. L’allarme è scattato verso le 8 in via Monte Gleno, alla «Alfa Espress», azienda specializzata nella gestione di distributori automatici, dove l’uomo lavorava da circa un paio d’anni. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un infarto mentre stava lavorando nel magazzino. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati l’elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza, ma purtroppo il 56enne, che abitava a Dalmine, non ce l’ha fatta. Per gli accertamenti del caso è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.