A Londra porta in scena la vita di Caravaggio

Ad esserne convinto è Matteo Augello, 32 anni, nato e cresciuto a Caravaggio, che da dieci anni vive e lavora a Londra. «Ho vissuto a Caravaggio - racconta - fino alla prima laurea in Design della moda al Politecnico di Milano. Sono nato da una famiglia che amo definire “varia”, papà è siciliano e mamma per metà bergamasca e per metà londinese. Venire a Londra quindi per me è sempre stata una cosa di famiglia. In Italia ho iniziato a lavorare alla Fondazione Antonio Ratti di Como sin dai tempi dell’università, una realtà con cui ancora collaboro e di cui sono appena diventato membro del Comitato scientifico.

È la mia forte passione per i musei, per il passato, per i vestiti delle altre epoche ad avermi guidato nel mio percorso di vita e lavorativo». Dopo la laurea Matteo è partito per Londra, dove, come detto, ancora oggi vive e lavora. «Mi sono trasferito per seguire il master in Curatela di moda e ora sono qui da 10 anni e di cose ne sono successe. Dopo il master ho fatto diversi lavori, mi sono sempre occupato di storia della moda e di costumi teatrali, che a me interessano particolarmente. Una delle cose di cui vado più fiero è la mostra realizzata nel 2017 al Victoria and Albert Museum di Londra, uno dei più importanti di arti decorative e design: era una mostra sull’opera, sulla storia culturale dell’opera, quindi che vedeva inevitabilmente coinvolta l’Italia.