600 saturimetri gratuiti in distribuzione Saranno nelle farmacie della Bergamasca

Nei prossimi giorni verranno distribuiti gratuitamente circa 600 pulsossimetri (in pratica saturimetri che oltre alla saturazione indicano anche la frequenza cardiaca) in una sessantina di farmacie della Bergamasca ai cittadini con problemi respiratori.

«Nella Bergamasca hanno aderito una sessantina di farmacie - spiega Gianni Petrosillo, presidente di Federfarma Bg - e il progetto è partito i primi giorni di dicembre con una prima fase che si conclude in questi giorni, durante la quale i farmacisti hanno misurato ad alcuni cittadini la saturazione dell’ossigeno nel sangue in farmacia e hanno raccolto dati. Nei prossimi giorni parte la seconda fase del progetto: i farmacisti ora dovranno selezionare i cittadini più interessati a questo tipo di misurazione (sulla base dei farmaci che utilizzano), ossia quelli con problemi respiratori, ai quali spiegheranno bene come effettuare questa misurazione. Poi verranno distribuiti gratuitamente e in modo mirato i pulsossimetri ai pazienti, i quali nell’arco di 7-8 giorni effettueranno la rilevazione e i dati verranno trasmessi ad una piattaforma nazionale».