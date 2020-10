A 16 anni Sofia corona il suo sogno Ammessa alla scuola militare Teuliè

La selezione dopo il superamento del secondo anno del liceo Celeri di Lovere. Cintura nera di karate, fra 3 anni sceglierà in quale Arma arruolarsi per diventare ufficiale.

Tenacia e determinazione sono le doti necessarie per realizzare i propri sogni. Lo sa bene Sofia Savoldi di Pianico, sedicenne da oggi, che poco più di un mese fa ha iniziato a percorrere quella strada che potrebbe aprirle le porte per diventare un ufficiale delle forze armate italiane. Ha vinto il concorso che ogni anno il Ministero della Difesa bandisce per individuare i 30 ragazzi che meritano di frequentare le prestigiose scuole militari Teulié di Milano e Nunziatella di Napoli. I commissari hanno selezionato soltanto due ragazzi lombardi: una è proprio la giovane dell’alto Sebino, figlia di un carabiniere della compagnia di Clusone.