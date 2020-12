A Bergamo il V-day raddoppia Pronti 100 operatori sanitari

Non poteva che essere così. A Bergamo, città simbolo della prima ondata dell’epidemia, il V-day raddoppia: gli operatori sanitari che, per primi, verranno vaccinati domenica non saranno 50, come inizialmente previsto, bensì 100. Una scelta che segue la decisione di Regione di promuovere l’avvio (simbolico) della campagna non soltanto al Papa Giovanni XXIII ma anche all’ospedale di Alzano Lombardo, nel cuore di quella Val Seriana tanto martoriata durante la scorsa primavera. A farsi somministrare le primissime dosi del vaccino contro il Covid ci saranno, soprattutto, gli operatori sanitari – medici e infermieri – che il virus l’hanno combattuto in prima linea. E quindi, per l’Asst Papa Giovanni XXIII – dove si vaccineranno una cinquantina di persone – il primario della Terapia Intensiva Luca Lorini, il collega del reparto di Malattie Infettive Marco Rizzi e il direttore del Pronto soccorso Roberto Consentini, fra gli altri.