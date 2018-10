A Bergamo oltre 9000 infortuni sul lavoro L’età più colpita: 43 anni - Infografica

Quattordici morti sul lavoro dall’inizio dell’anno, il primato lombardo per malattie professionali, l’allarme infortuni che non si placa. La provincia di Bergamo nelle prime posizioni, ma non è un bene. Preoccupano i dati che raccontano i rischi, a volte fatali, a cui sono esposti ogni giorno i lavoratori bergamaschi. Anm i l li ha presentati nel corso della 68giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali. Grazie agli open data pubblicati ogni mese da Inail L’Eco di Bergamo è riuscito a evidenziare i casi più rischiosi. Nel 2018 la settimana in cui sono avvenuti più infortuni è quella tra il 21 e il 27 maggio. L’età più colpita è 43 anni con 474 casi. Nell’infografica sono evidenziate tutte le età, anche i bambini, perché l’Inail riceve le segnalazioni di infortuni avvenuti anche a scuola.