«A Bergamo un addestramento speciale ora preparo i paracadutisti al Covid»

«Chi non ha vissuto l’emergenza di Bergamo non può capire fino in fondo quanto possa essere pericoloso il Covid». Dovrebbero bastare queste parole per zittire tutti i rigurgiti negazionisti o i dubbi di lesa libertà per la chiamata nazionale alla responsabilità personale e collettiva. Tanto più che l’affermazione è di Karim Rachedi, due metri d’uomo, fisico d’assalto, addestramento da paracadutista e medico toscano dell’esercito italiano. Quest’ultima specializzazione lasciata volutamente per ultima perché le prime dovrebbero fugare ogni dubbio sulla preparazione ad affrontare la paura. E invece il dottor Karim, 29 anni, in forza al Reggimento Savoia di Grosseto, inquadrato nella Brigata paracadutisti Folgore, arrivato lo scorso 15 marzo a Bergamo in piena emergenza Covid e inserito subito nel team del pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni, non nasconde la tensione e la massima attenzione alla quale fu chiamato dai suoi superiori in quel periodo.

La telefonata del comandante