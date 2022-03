A Chiuduno chiude l’hub vaccinale, ha somministrato più dosi in tutta la provincia

Al Palasettembre di Chiuduno, l’hub che ha somministrato più dosi di vaccino anti Covid di tutta la Bergamasca, 480.339 in 13 mesi, cala il sipario alle 20 di oggi con l’ultima somministrazione . Un sipario appesantito dall’enorme fatica sostenuta da sanitari e volontari, e al tempo stesso reso leggero, quasi sospeso, dall’evidente senso di fierezza e orgoglio che accomuna tutti gli operatori che in quel «pachiderma» - 4.000 metri quadri di superficie - hanno lavorato. Sentimenti che si leggevano entrambi ieri fra i protagonisti della campagna, chiamati a raccolta dall’Asst Bergamo Est per chiudere, insieme, la fatica di chi ha lavorato senza sosta giorno e notte, consapevoli di avercela messa tutta.