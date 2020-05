A marzo e aprile reati scesi del 72% Un quinto dei furti rispetto al 2019

Il dato più significativo è rappresentato dai furti: tra marzo e aprile sono scesi di qualcosa come l’80% rispetto agli stessi due mesi dell’anno scorso. È l’effetto del lockdown sulla criminalità a Bergamo e provincia: tra le conseguenze dei due mesi di chiusura e confinamento in casa i reati sono diminuiti – mettendo a confronto i dati dal 1° marzo al 26 aprile compresi del 2019 e del 2020 – di qualcosa come il 72% in tutta la Bergamasca e del 74% solo nel capoluogo.

Un effetto che a partire da lunedì 4 maggio tornerà in controtendenza, come evidenziato ieri in una circolare inviata a questori e prefetti dal capo della polizia Franco Gabrielli: «Si assisterà a una ripresa della attività delittuose, così come al tentativo della criminalità organizzata di infiltrarsi nel tessuto economico, gravemente colpito dalla crisi di liquidità». Nella circolare Gabrielli sottolinea anche come, da lunedì, le forze di polizia dovranno conciliare le attività per il contrasto del contagio, cui si sono concentrate negli ultimi due mesi, e la lotta al crimine. Nel frattempo a Bergamo gli ultimi due mesi hanno fatto registrare dati in nettissimo calo. Il record spetta alle lesioni dolose: le denunce sono passate da 176 a soltanto 5, con una discesa pari al 97%. A «tenere» è soltanto lo spaccio, l’unico reato che non è sceso al di sotto del 50% di diminuzione . Le denunce per stupefacenti raccolte da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizie locali e polizia provinciale negli ultimi due mesi sono state 61, mentre tra marzo e aprile 2019 erano state 87, con una diminuzione «solo» del 30%.