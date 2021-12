A Onore torna il medico ed è reale, il sindaco per protesta ne aveva messo uno di cartone

Nella conca della Presolana il medico di cartone è ora un medico in carne e ossa: l’iniziativa ironica e provocatoria lanciata dal sindaco di Onore, Michele Schiavi, che aveva posizionato nell’ambulatorio una sagoma di cartonato con camice bianco come protesta per la carenza dei medici, ha avuto un risvolto positivo, seppur temporaneo. Da martedì scorso nell’ambulatorio di Onore è tornato il medico e così in quello di Rovetta: è il dottor Giambattista Gozzini, già medico di famiglia sul territorio fino allo scorso anno e che temporaneamente si è messo a disposizione per assorbire i pazienti scoperti dopo la cessazione del dottor Gianandrea Moioli (dall’1 dicembre).

«Il dottor Gozzini - dice Schiavi- ha già visitato nell’ambulatorio di Onore dove sarà presente per un’ora ogni martedì». Sul territorio del sub-ambito per i pazienti di Rovetta, Fino del Monte, Onore, Songavazzo, Cerete e Castione della Presolana sono ora attivi diversi medici: Ahmad Raja (ambulatorio a Castione e Rovetta), Franco Baiguini e Federica Bertoni a Castione della Presolana, Fabrizio Oprandi (Rovetta, San Lorenzo e Cerete), Nadia Vavassori (Rovetta e San Lorenzo) e dal 6 dicembre Sara Bettoli come sostituta del dottor Moioli per circa 650 pazienti, e dal 10 dicembre, in attesa dell’individuazione del titolare, il dottor Giambattista Gozzini (a Rovetta e Onore) per i pazienti che non hanno trovato posto tra i medici disponibili. Sui siti dei Comuni è stato precisato che i pazienti scoperti non dovranno recarsi agli sportelli per effettuare la sostituzione.