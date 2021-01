A4, tolte le barriere a Grassobio «Non si vive più tra smog e rumore»

Oltre quattro chilometri di barriere fonoassorbenti collocate lungo il tratto dell’autostrada A4 da Seriate a Bergamo, rimosse dall’estate dello scorso anno e non ancora rimpiazzate. Barriere che presentano anche a vista d’occhio dei probabili problemi strutturali, tant’è che il Ministero delle Infrastrutture (dopo lo scandalo delle barriere installate sui tratti autostradali liguri), ha imposto alla Società Autostrade, delle verifiche strutturali, in particolare sui fissaggi.

L’iniziativa di procedere allo smantellamento dei sistemi fonoassorbenti, non è stata comunicata da Autostrade a nessuno dei residenti, partendo dal primo cittadino di Grassobbio Manuel Bentoglio, che si dice «sorpreso, poiché innanzitutto non siamo stati avvertiti in alcun modo dei lavori di rimozione lungo un tratto su cui si affacciano sia abitazioni sia aziende, creando non pochi problemi ai residenti. Nonostante dei solleciti scritti, ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta».