Abbigliamento, ripresa con tanti dubbi Sanificazione dei capi e ingressi limitati

L’obbligo e i costi di sanificazione dei capi potrebbero anche portare al divieto di prova nei negozi. Ingressi contingentati: non più di due persone in 40 metri quadri di spazio. Obbligo di mascherine e guanti per tutti.

Difficile trovare la taglia giusta. Lo ammettono anche le associazioni di categoria che rimandano la questione ai livelli nazionali. Perché come riapriranno i negozi di abbigliamento e calzature è tutto ancora da capire, e la scadenza più probabile non è proprio così lontana: l’11 maggio pare.

Nell’attesa, le vetrine sono lì sospese, cristallizzate tra gli ultimi saldi di una stagione invernale chiusa bruscamente e quell’accenno di primavera-estate che si annuncia disastroso per i mancati incassi. Si tornerà a comprare qualcosa in questi mesi? Oppure in mezzo alle (tante e legittime) preoccupazioni si passerà dritti fino al prossimo autunno-inverno’ Nell’attesa, tutto resta al di là delle vetrine: guardare e non toccare. E potrebbe essere proprio questo il futuro che ci aspetta, almeno a breve-medio termine.