Abusi sulla nipotina, figlia di sua figlia Val Cavallina, condannato a 14 anni

Violenza sessuale sulla minorenne che ne aveva parlato con la madre per proteggere la sorellina. Lui ha ammesso, ieri la sentenza in Aula.

Violenza sessuale sulla nipotina minorenne, figlia di sua figlia: un nonno della Val Cavallina è stato condannato a 14 anni di reclusione e al pagamento di un risarcimento di 100 mila euro. Gli episodi sarebbero iniziati nel 2013, per proseguire fino al 2016, quando la ragazzina raccontò tutto alla madre. Denunciato, l’uomo in aula non ha negato i palpeggiamenti, le carezze e i baci dati alla nipote.