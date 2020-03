Addio a Mario Giudici, dipingeva l’anima «Senza materia non riuscirei a vivere»

Mario Giudici era un’ anima eletta, ma non sapeva di esserlo. Se l’ è portato via il coronavirus, «la bestia» avrebbe detto lui. Se n’ è andato lasciando nel dolore la moglie Mirella Andreoli, i figli Daniele e Gianluca, fratelli e sorelle, uno stuolo di nipoti e nello smarrimento tanti amici che aveva saputo conquistare con quei suoi modi bonari, la sua sincerità, le sue idee, in fondo in fondo il suo carisma.

Giudici se n’ è andato la notte della quarta domenica di Quaresima, quella in cui il Vangelo ricorda come Gesù diede la vista a un cieco: «Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco» . E nel messaggio evangelico c’ è tanto di Giudici da Sovere, che avrebbe compiuto 70 anni mercoledì prossimo, fornaio di professione, ma soprattutto artista e palombaro dell’ animo.