Addio a Medolago, fondatore di Termigas Il ricordo: «Imprenditore e benefattore»

Imprenditore innovativo e grande benefattore, altruista e appassionato sostenitore della ricerca scientifica, dei giovani e della la cultura. Commozione nel pomeriggio di venerdì 11 settembre nella chiesa di Ognissanti del cimitero di Bergamo durante i funerali di Alessandro Medolago: malato da tempo, l’imprenditore che nel 1958 in via Broseta fece nascere (e poi decollare) la Termigas Bergamo, è scomparso l’altro ieri all’età di 91 anni all’hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo, lasciando nel dolore l’amatissima moglie Armanda Ruggeri, i cognati Lucia e Zaverio Ruggeri, nipoti e tanti amici.

Oltre alla Termigas, Medolago si è sempre speso nel sostenere la ricerca medico-scientifica e la cultura, costituendo a tale scopo, insieme alla moglie e al cognato, la fondazione Meru Medolago Ruggeri. È stato tra i fondatori nel 2003 della fondazione Casa di Riposo Santa Maria Ausiliatrice (ex Gleno) e tra i più appassionati sostenitori (per trent’anni) dell’istituto di ricerche Mario Negri degli amici Silvio Garattini e Giuseppe Remuzzi . Le nipoti Benedetta Baracchi e Anna Daneri ricordano i tanti momenti in famiglia e il passato da partigiano in Valle Brembana e da giocatore di calcio: Atalanta, Inter e la nazionale Under 21, prima che il menisco lo mettesse ko. Non mancano le lacrime tra i suoi ex dipendenti storici della Termigas, quelli che, ricorda commossa una di loro, Maria Corna, «il signor Sandro considerava tutti dei figli e ai quali ha cambiato (in meglio) la vita». «Siamo partiti in otto - racconta Felice Nobile, 81enne storico direttore della Termigas - e in pochi anni siamo diventati un’azienda leader. Quando nel 2008, in occasione del 50esimo di attività, il signor Sandro ha ceduto l’azienda, i dipendenti erano un centinaio e la sua creatura un’eccellenza del settore».