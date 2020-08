Addio a Primarosa Gamba Maestra di piano e di vita

Se n’è andata in un respiro. Primarosa Gamba, classe 1928, sabato sera ha raggiunto il marito Nino, a cui era legatissima, morto lo scorso gennaio. La sua scomparsa assomiglia alla sua vita, silenziosa e instancabile, lontano da qualsiasi ribalta. «La maestra Gamba», come la chiamavano i suoi studenti, è stata una guida straordinaria per i tantissimi allievi, indimenticabile. Sia come insegnante di scuola media (a Curno e poi in città, alle Donadoni), sia di pianoforte. Dopo gli studi alle magistrali si era diplomata in pianoforte con Luigi Rossi. Nel 1970 per circa tre lustri ha insegnato pianoforte all’Accademia di Santa Cecilia, poi per un quinquennio in Seminario. La sua pazienza era proverbiale. Miriam Schiavi, docente di musica, ricorda come volesse che ogni suo studente si realizzasse anche come persona. «Aveva fermezza e dolcezza, come nel suo modo di insegnare. Era madre e maestra, ne troppo l’una né l’altra. La sua generosità era commovente: si prendeva cura e carico degli altri senza riserve. Lavorava col cuore oltre che con la testa».