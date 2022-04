Addio a Rina Romagnoli: pilastro della Bonomelli

E’ stata salutata nel pomeriggio di martedì 19 aprile nella chiesa parrocchiale di Loreto Rina Traini, vedova Romagnoli, una figura di primo piano a Bergamo per il suo impegno al servizio degli altri. Una lunga vita, durata 92 anni, dedicata ad aiutare chi era in difficoltà. Dal 2016 la malattia l’aveva costretta a lasciare Bergamo per essere vicina al figlio Diego che vive a Sarteano in Toscana. Ieri il ritorno per l’ultimo abbraccio di coloro che le hanno voluto bene. «Era doveroso che il funerale si facesse nella parrocchia dove ha sempre vissuto, così come lei desiderava – dice il figlio Diego –. Il ricordo che ho portato oggi è quello degli ultimi tempi. Per i primi due anni dal suo arrivo in Toscana è stata quasi incosciente, non era in grado di prendersi cura di sé; poi un giorno si è come risvegliata. Da allora si è ripresa, aveva risentito molte persone. Tanti sono venuti a trovarla. Nel privato della famiglia ci ha saputo donare qualche cosa di profondo e prezioso, ci ha dato tanto amore».