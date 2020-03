Addio al capogruppo degli Alpini «Mario, l’anima della comunità»

«Un grande uomo che ha fatto tanto per la nostra comunità – afferma Filippo Genini, suo vice –. Non lo potremo nemmeno salutare con un doveroso omaggio. L’ultimo saluto sarà in forma privata: niente gagliardetti e niente corteo.

Mario se ne andrà in punta di piedi, come spesso accade ai grandi uomini». Il feretro è nella sede delle penne nere, in via Villaggio Europa, fino a martedì pomeriggio alle 15 quando si terrà l’ultimo saluto celebrato dal parroco don Cesare Micheletti nella chiesa parrocchiale di Val Brembilla, a cui potranno partecipare solo i parenti più stretti, oltre alla moglie Eglia, alle due figlie Alida e Giovanna con le rispettive famiglie.