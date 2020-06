Addio alla moglie di Pepi Merisio Una vita tra insegnamento e parrocchia

Si è spenta serenamente, all’Istituto Palazzolo di Torre Boldone, Anna Maria Bosio, 90 anni, moglie di Pepi Merisio, il fotografo di Paolo VI. «Mia madre è sempre stata accanto a mio papà – ricorda il figlio Luca che per più di quarant’anni ha lavorato a fianco del padre –, ma non di meno ha sempre avuto una sua vita costruita attorno ai suoi principali interessi che erano la matematica, la fisica, e la parrocchia di Sant’Anna». Una passione quella per la matematica e la fisica che Anna Maria Bosio ha trasmesso per 35 anni a uno stuolo di studenti, insegnando prima al liceo Lussana e poi al Liceo Secco Suardo: «Ha allevato una generazione di allievi che si sono fatti strada nella vita grazie anche ai suoi insegnamenti. Spesso poi dava una mano ai suoi ragazzi anche con lezioni extra, un aiuto – sottolinea Luca – di cui hanno beneficiato in primis i suoi sei nipoti che erano l’altra sua ragione di vita». Donna con una mentalità e un carattere pratico, «in casa faceva tutto lei, il papà era l’artista», e al tempo stesso persona attenta alla comunità: «La parrocchia di Sant’Anna è stata la sua seconda casa. Era vicinissima ai missionari della nostra parrocchia e ha partecipato attivamente, finché ha potuto, alla vita parrocchiale». Le esequie si terranno sabato 20 giugno alle 10 in Sant’Anna.