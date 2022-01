Addio alla «Signora del Punto»: Loreto piange Fernanda Giupponi

Scomparsa a 81 anni, mercoledì i funerali. Conosciutissima in città, aveva gestito per 25 anni la nota sala giochi.

Il quartiere di Loreto piange la scomparsa della «Signora del Punto», così era conosciuta da tutti Fernanda Giupponi, scomparsa domenica mattina all’età di 81 anni. Una donna dedita al lavoro da sempre e alla cura della sua famiglia che anteponeva a tutto il resto. Aveva rilevato negli anni Ottanta dal marito della sorella la storica attività della sala giochi del «Punto sportivo» in via XXIV Maggio a Loreto, sala giochi conosciuta da tutti a Bergamo e provincia, gestendola per ben 25 anni.