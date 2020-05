Addio all’ex sindaco di Bottanuco

Lunedì lutto cittadino per Locatelli

Si è spento a Bottanuco, a 86 anni, Gian Franco Locatelli - affettuosamente chiamato Pierino –, conosciuto in paese come « ol sindec» perché per 24 anni è stato il primo cittadino e per 10 il vicesindaco. Per il suo impegno civico, l’attuale sindaco Rossano Pirola ha proclamato per lunedì 1° giugno, giorno del funerale, il lutto cittadino.