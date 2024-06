Addio a padre Silvio Zanardi. Fece costruire 18 chiese per l’Africa

«Nella mia storia di missione ho costruito 18 chiese nei villaggi, e se il Signore mi mantiene la salute e la grinta, vorrei costruirne altre». Così padre Silvio Zanardi, missionario Comboniano, parlava due anni fa ricordando la sua vita trascorsa tra gli ultimi, accanto ai poveri dell’Africa, in Burundi, Zambia e, dal 1978 in Malawi. Originario di Brembilla, si è spento mercoledì a Verona, dopo una malattia scoperta solo poche settimane fa. Fino all’ultimo, finché le forze glielo hanno consentito, ha prestato il suo servizio nel villaggio di Nkukwa, della città di Lilongwe, in Malawi.