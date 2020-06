«Addio Pepo, bussola degli escursionisti» Tradito dal nubifragio, morto nel Brembo

«Era il papà dei sentieri di montagna dell’alta Valle Brembana. Con lui se ne va un amico, un fratello, una colonna portante dei Cai, e non ci sono parole per esprimere il dolore che proviamo per la triste scomparsa di Pepo». Così Battista Stefanoni, presidente del Cai dell’Alta Valle Brembana in merito alla scomparsa di Giuseppe Salvini, 74 anni, di Mezzoldo.

L’uomo era uscito di casa lunedì mattina (8 giugno), dopodiché nessuno lo ha più visto, e in serata l’allarme, lanciato dal fratello per via del mancato rientro. I soccorsi sono stati attivati solo verso le 21, nel frattempo gli amici del Cai si erano già portati in zona a Mezzoldo e avevano cominciato a verificare i sentieri attorno a casa.