Aggredita da due cani nel prato: ferita una bambina di 8 anni a Cene

Mercoledì 7 aprile in Valle Rossa, la ragazzina passeggiava non lontano da casa quando è stata aggredita dagli animali. Due giovani li hanno allontanati. Trasportata in codice giallo con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Momenti di paura e dolorose ferite per una bambina di 8 anni che ieri è stata aggredita da due cani di grossa taglia. La bambina abita in Valle Rossa, nel comune di Cene, e anche se i morsi degli animali non hanno leso organi vitali, i traumi sono stati rilevanti. L’episodio si è verificato poco prima delle 19 lungo la strada che attraversa le valle che collega Cene con Bianzano: la bambina, che abita in zona con la famiglia, era uscita, per una passeggiata nei prati vicini . All’improvviso è stata assalita da due cani di grossa taglia che erano usciti da una proprietà privata. Non è stato possibile sapere se gli animali abbiano scavalcato la rete di recinzione oppure siano passati da un varco nella rete stessa. Di fatto la bambina è stata assalita da un cane lupo e un pastore tedesco e ha riportato morsi in varie parti de corpo, in particolare alla gamba destra e alla spalla sinistra. Il morso alla gamba ha causato una ferita piuttosto profonda.