Aido, ora il «sì» alla donazione diventa digitale

Basta un minuto, anche meno, per salvare una vita. Non è retorica, ma realtà. Perché ora per dare il consenso alla donazione degli organi bastano pochi clic, con una procedura semplicissima che corre tramite smartphone o pc. È la nuova frontiera che l’Aido, l’Associazione italiana per la donazione di organi, spalanca per tutti i cittadini: con «DigitalAido», si può dire «sì» tramite un’applicazione gratuita (l’app si chiama Aido) o collegandosi al sito www.aido.i t e utilizzando lo Spid, l’identità digitale ormai diventata elemento della quotidianità.

L’Aido ha lanciato l’iniziativa da Bergamo, seguendo il filo rosso della storia e della solidarietà. Qui è stato gettato il seme da cui tutto è nato negli anni Settanta, dall’associazione Donatori organi bergamaschi (Dob) che ha saputo poi avviare la rete nazionale, e qui s’è tornati ieri, al Centro Congressi, per la conferenza di presentazione. «Ogni anno circa 9 mila cittadini aspettano la chiamata per il trapianto, senza il quale non hanno altra possibilità di sopravvivenza. Dei pazienti in lista d’attesa, però, una parte non avrà mai la possibilità del trapianto: non possiamo lasciare che succeda ancora. La donazione è un gesto che non costa, ma la disponibilità è ancora bassa: ora abbiamo digitalizzato il processo, dire sì alla donazione diventa più semplice», è la sintesi tratteggiata da Flavia Petrin, presidente nazionale dell’Aido. «Poter esprimere il consenso diventa così un tratto identitario digitale del cittadino – sottolinea Francesca Boldreghini, coordinatrice del progetto e responsabile nazionale della comunicazione Aido -. Lo Spid non serve solo per ricevere un servizio pubblico, ma ora permette anche di rendere un servizio alla salute della collettività».