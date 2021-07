Al capolinea il nuovo ponte sul Brembo: prove di illuminazione per l’opera dell’archistar Ingels

Prove di illuminazione per il nuovo ponte sul Brembo dell’azienda di acque minerali Sanpellegrino: sarà aperto entro fine anno. Dal 2022 i lavori per la «Fabbrica del futuro».

Prove di illuminazione nei giorni scorsi per il nuovo ponte sul Brembo dell’azienda di acque minerali Sanpellegrino. Dopo circa due anni di lavori la struttura e il vicino parcheggio a tre piani - entrambi su territorio comunale di Zogno e disegnati dall’archistar danese Bjarke Ingels - sono alle fasi conclusive.

L’apertura al passaggio dei camion della è prevista entro fine anno . Realizzato con una grande arcata illuminata con la scritta «S. Pellegrino» su entrambi di lati (anch’essa illuminata) sarà raggiungibile dai mezzi della multinazionale dalla rotatoria nei pressi del ponte di Ambria, con strada privata. Dal ponte accederanno al parcheggio su tre piani in costruzione sulla sponda opposta. Da qui, attraverso il «Ponte delle bollicine» (realizzato una decina di anni fa) entreranno in fabbrica per caricare le bottiglie.