Al Papa Giovanni al via sei nuove linee vaccinali, terza dose Covid e antinfluenzale

Ampliare la rete, accelerare la campagna d’autunno. Se il virus dà segni di ripresa, il sistema sanitario regionale risponde potenziando l’offerta per la campagna vaccinale.

In chiave bergamasca da quest’oggi saranno attive sei nuove linee vaccinali all’ospedale «Papa Giovanni», predisposte nel foyer dell’auditorium Lucio Parenzan. Si somministreranno le terze dosi dell’anti-Covid, ma eventualmente anche prime e seconde dosi, per contribuire a coprire quell’ultimo miglio di campagna fondamentale in questo momento dell’emergenza. In più, si inoculerà anche il vaccino antinfluenzale: l’opzione è consentita in co-somministrazione alla terza dose dell’anti-Covid per gli over 65, i fragili e gli operatori sanitari che la richiedono, e il «Papa Giovanni» è inserito anche nella «mappa» dello specifico portale regionale che permette di prenotare anche la sola vaccinazione antinfluenzale (le prenotazioni per la sola vaccinazione antinfluenzale si sono aperte in Lombardia nei giorni scorsi, il via effettivo a queste iniezioni negli hub è fissato dall’11 novembre).