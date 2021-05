Albano, cade dalla bici in gara: giovane atleta trasportato d’urgenza in ospedale

Attimi di apprensione nella mattinata di domenica 30 maggio per una caduta in bicicletta di un giovanissimo atleta durante la gara ciclistica del 21° Memorial Marcello Perico Allievi - Trofeo Hertz – Gran Premio Ravanelli Fabbro ad Albano Sant’Alessandro . Il ciclista di 15 anni è caduto poco prima di mezzogiorno mentre stava affrontando la discesa del Colle dei Pasta nell’ultimo tratto di gara prima del traguardo in via Tonale ad Albano ed è stato subito soccorso in codice rosso, il più grave, dall’auto medica e dall’ambulanza da Bergamo.

La corsa, riservata alla categoria Allievi, prevede un circuito pianeggiante da ripetere due volte e poi nel finale la scalata al Colle dei Pasta prima della picchiata finale verso il traguardo di via Tonale ad Albano Sant’Alessandro . Dalle prime informazioni pare che il giovane sia uscito fuori strada durante la discesa per ragioni ancora da accertare. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Si è appreso che ha riportato un trauma cranico e resta sotto osservazione. La gara è proseguita regolarmente.