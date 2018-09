Alcol e droga, via 4 patenti a weekend Tutti i dati della Polizia in Bergamasca

Un grande aiuto lo sta dando, anche in questo settore, la tecnologia: da qualche tempo infatti gli agenti della polizia stradale di Bergamo possono contare sull’utilizzo del «drug test» (o anche «drogometro»), un dispositivo che consente, in tempo reale, di sapere se l’automobilista abbia assunto o meno della droga prima di mettersi alla guida e, nel caso, anche la tipologia. Una sorta di rivoluzione nei controlli stradali, come quando venne introdotto, ormai parecchi anni fa, l’etilometro, che pure consente un riscontro immediato senza la necessità di trasferire l’automobilista in ospedale.