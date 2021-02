Alle superiori uno studente su 5 vittima di episodi di bullismo

Un’impronta stampata su una mattonella e un Nodo Blu per dire «no» al bullismo a scuola. Così la «Rete provinciale di contrasto al bullismo e al cyberbullismo» ha voluto porre l’attenzione su un fenomeno in rapida crescita, soprattutto tra i ragazzi delle scuole dell’obbligo, che l’anno del Covid ha contribuito ad aggravare. Ieri nella sede della Provincia la mattonella, simbolo dell’impegno di scuole, istituzioni e associazioni del territorio è stata consegnata al presidente della Provincia, Gianfranco Gafforelli, nell’ambito di una cerimonia in occasione della giornata nazionale contro il bullismo a scuola, cui ha preso parte anche una rappresentanza di ragazzi dell’Istituto Belotti, scuola capofila della rete territoriale per il contrasto del bullismo. I dati sono allarmanti: una ricerca del 2019 (che ha raccolto i dati in forma anonima) rivela come nella Bergamasca oltre il 20% degli studenti delle superiori – uno su cinque – siano stati, almeno una volta, vittime di episodi di bullismo. Poi è arrivata la pandemia e con essa l’isolamento, l’utilizzo maggiore e spesso incontrollato dei social, e numeri sono schizzati: secondo il rapporto dell’Osservatorio indifesa di Terre des Hommes, il 61% dei giovani interpellati in Italia ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo, e il 68% ha rivelato di esserne stato testimone.