Alpini, senza leva gli iscritti sono in calo. Il tema in un’assemblea il 19 marzo

C’è però un distinguo: il drastico calo riguarda gli iscritti «alpini», cioè coloro che hanno svolto il servizio militare nelle penne nere, mentre gli «aggregati», comunemente chiamati «amici degli alpini» registrano una stabilità numerica. Il 19 marzo con il presidente nazionale Sebastiano Favero e 278 capigruppo si parlerà del futuro associativo.

«Per la verità ne stiamo parlando da 20 anni, solo che adesso è forse giunto il momento di un passo concreto. Rispetto agli amici ci sono dei tradizionalisti – spiega Sonzogni – ma ci sono per fortuna idee diverse. Gli aggregati sono persone che condividono lo stile dell’associazione, danno un contributo non solo numerico ma anche concreto. Personalmente oggi abbiamo ancora i numeri per gestire l’associazione con gli alpini, fermo restando che la presenza di uomini e donne deve essere sempre più incrementata . In fondo sto dicendo da 10 anni che su questa vita terrena non c’è nulla di eterno e anche le montagne si sono trasformate. La vera sfida – conclude Giorgio Sonzogni – sta nella capacità di trasmettere i valori e la storia nel modo più utile ed efficace. Poi il modo e la strada da percorrere si trovano». Intanto in calendario è già stata fissata anche l’assemblea dei delegati per il 13 marzo alla fiera di Bergamo e sono in corso anche i preparativi per la «Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini», voluta con legge regionale 119/2000, che si svolgerà sabato 2 aprile.